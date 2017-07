Bundeskanzlerin Merkel will beim anstehenden G20-Gipfel über Wege diskutieren, wie unterschiedliche Interessenlagen zum Wohle der Weltwirtschaft vereint werden können.

In ihrer wöchentlichen Videobotschaft sagte Merkel, es gehe um eine - so wörtlich - "wirkliche Win-Win-Situation" anstelle von "unversöhnlichen Kämpfen". So hätten große Länder wie China und Indien ihre eigenen geostrategischen Vorstellungen und entwickelten eigene Konzepte für ihre Rolle in einer multipolaren Welt.



Merkel betonte, man müsse sich besonders Gedanken um ein nachhaltiges Wachstum machen. Fragen nach dem Ressourcenverbrauch oder der Verteilung von Reichtum seien mit Macht auf die Tagesordnung getreten. Daher brauche es Klimaschutzabkommen, offene Märkte sowie verbesserte Handelsabkommen, in denen auch Verbraucherschutz, Sozialstandards und Umweltstandards enthalten sind.