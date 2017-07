Vor dem Auftakt des G20-Gipfels ist es in Hamburg erneut zu Ausschreitungen gekommen. Nach Angaben der Bundespolizei wurden am Bahnhof Altona Streifenwagen beschädigt und die Wache angegriffen. An den Landungsbrücken und am Berliner Tor versammelten sich hunderte Demonstranten, die einem Aufruf der Gruppe "Block G20" gefolgt sind.

Diese hat erklärt, in die engste Sicherheitszone rund um den Tagungsort vordringen zu wollen. Polizisten setzten Schlagstöcke und Wasserwerfer ein. Im Großraum Hamburg gibt es Verkehrsbehinderungen, weil mehrere Menschen auf Bahngleise gestiegen sind.



Der Pressesprecher der Hamburger Polizei, Zill, wies Vorwürfe zurück, die Beamten seien bei den gestrigen Protesten gegen den G20-Gipfel unverhältnismäßig gegen Demonstranten vorgegangen. Durch die Vermummung eines Teils der Kundgebungsteilnehmer habe sich der Protest in ein "unbeherrschbares Sicherheitsrisiko" verwandelt, sagte Zill im Deutschlandfunk. Er bestritt nicht, dass die Proteste bis dahin friedlich geblieben waren. Bei Vermummung könne man aber davon ausgehen, dass Straftaten verübt würden. Da dürfe die Polizei nicht zuschauen.