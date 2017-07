Brennende Autos und Barrikaden, Steinwürfe auf Polizisten und zerschlagene Fensterscheiben von großen Möbelketten und kleinen Kiosken. Vielen Kämpfern für eine bessere Welt und eine gerechte Weltwirtschaftsordnung geht es offenbar allein darum, ihrer Wut freien Lauf zu lassen, ohne Sinn und Verstand.

Wen die militanten bis gewalttätigen Aktionen treffen, scheint dem Zufall überlassen zu sein. Dort, wo keine Polizei bereit steht, wird zugeschlagen, ob Porsche und Fiat Panda, ist egal, Hauptsache und die Polizei bekommt contra. All Cops are Bastards. So einfach und erschreckend schlicht.

Wer für Menschenrechte kämpft und ernst genommen werden will, muss diese Rechte, zu denen, ganz elementar, auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit allen Menschen zugestehen. Auch denen, die Uniform tragen und sich als Polizisten fast täglich um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger kümmern und ab und zu auch bei Großveranstaltungen wie dem G20-Gipfel im Einsatz sind.

Unverhältnismäßiges Vorgehen der Polizei

Gewalttätige Angriffe auf die Polizei kann und muss man verurteilen. Und gleichzeitig kann und man die Einsatztaktik dieser Polizei, die nicht von den eingesetzten Beamten, sondern von Gesamteinsatzleitern bestimmt wird, kritisieren. Es geht beides.



Das gewaltsame Vorgehen der Polizei gegen die gestrige Demonstration in der Hafenstraße war, da sind sich der Autor dieses Kommentars und unzählige Augenzeugen einig, nicht verhältnismäßig. Mit Pfefferspray und Schlagstöcken einen Teil des Demonstrationszuges zu attackieren, weil einige der Teilnehmer eine schwarze Sturmhaube tragen, ist völlig unverständlich.

Natürlich hat die Polizei einen Ermessensspielraum beim Umgang mit dem Vermummungsverbot und natürlich wusste auch Gesamteinsatzleiter, dass er diese Vorgehen nur Öl ins Feuer gießt. Und nein: niemand behauptet, dass die Polizei deshalb für brennende Autos und zerborstene Scheiben verantwortlich ist. Aber auch Menschen mit Sturmhauben haben ein Recht auf körperliche Unversehrtheit und darauf, dass, solange von ihnen keine Gewalt ausgeht, abgestuft darauf reagiert wird, dass sie mit der Vermummung gegen die Regeln verstoßen.

Augenzeugen- und Polizeiberichte widersprechen sich

Gestern begründete die Polizei den harten Einsatz mit den Attacken aus diesem Schwarzen Block: Eisenstangen und Dachlatten seien aus der Menge geworfen worden. Heute war davon keine Rede mehr, alle Augenzeugenberichte widersprechen auch dieser Version. Und ja, heißt es nun, hinterher sei man nun mal immer klüger, wirklich zielführend sei der Einsatz vielleicht nicht gewesen. Eine gerichtliche Überprüfung des Einsatzes könnte Klarheit schaffen.

Die Debatte um die Gewalt sollte im Übrigen nicht verdecken: Der Großteil der Proteste verläuft gewaltfrei, Polizei und Demonstrierende nehmen Rücksicht aufeinander. Das sollte angesichts brennender Autor und Barrikaden nicht vergessen werden.

Axel Schröder (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Axel Schröder, geboren 1971 in Uelzen / Niedersachsen, hat in Göttingen und Berlin Soziologie, Politik, Jura und Publizistik studiert. Nach Stationen bei der "taz" und dem "Freitag" arbeitet er seit 2003 als freier Hörfunkjournalist. Seit vier Jahren berichtet er als Landeskorrespondent von Deutschlandradio aus Hamburg.