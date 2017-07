Die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten beraten zum Auftakt ihres zweitägigen Gipfels in Hamburg über Möglichkeiten der Terrorbekämpfung.

Der russische Präsident Putin rief die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer dazu auf, gemeinsam vorzugehen. Auf dem Programm stehen heute auch die strittigen Themen Klimaschutz und Welthandel.



EU-Kommissionspräsident Juncker drohte den Vereinigten Staaten mit Sanktionen, falls diese ihren Stahlmarkt gegen europäische Unternehmen abschotten. Er sagte auf einer Pressekonferenz in Hamburg, man sei in "gehobener Kampfesstimmung". Sollten die USA Strafzölle einführen, würde die EU innerhalb weniger Tage mit Gegenmaßnahmen reagieren. Protektionismus sei der absolut falsche Weg, fügte Juncker hinzu.



US-Präsident Trump hatte im April eine Studie in Auftrag gegeben, die klären soll, ob Stahlimporte die nationale Sicherheit der USA gefährden. Er will nach Angaben der US-Regierung in Hamburg von den übrigen G20-Ländern verlangen, dass sie ihre Überkapazitäten verringern.