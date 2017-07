US-Präsident Trump hat den G20-Gipfel als Erfolg gewertet.

Das Treffen in Hamburg sei wunderbar gewesen, schrieb Trump bei Twitter. Er dankte Bundeskanzlerin Merkel und lobte die Arbeit der Sicherheitskräfte. Vor seiner Abreise habe er noch ein exzellentes bilaterales Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi über die Lage in Nordkorea führen können. UNO-Generalsekretär Guterres sagte im ARD-Fernsehen, das G20-Treffen sei "kein Fehlschlag" gewesen. Vielmehr habe man eine wichtige Bestandsaufnahme bestehender Probleme vornehmen können, wovon das akuteste der Klimawandel sei. Die Vereinigten Staaten hätten zwar darauf beharrt, aus dem Pariser Klimavertrag auszusteigen. Die übrigen 19 Industrie- und Schwellenländer hätten aber solide zusammengestanden und sich verpflichtet, Kurs zu halten, betonte Guterres.



Nach dem Ende des G20-Gipfels hatte der türkische Präsident Erdogan die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens durch sein Land allerdings infrage gestellt. Sein Abrücken steht im Widerspruch zu der Abschlusserklärung, in der sich alle Teilnehmerstaaten außer den USA ausdrücklich zum Abkommen von Paris bekennen.