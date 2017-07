Die Schäden durch die Ausschreitungen während des G20-Gipfels in Hamburg kosten die Versicherungen mehrere Millionen Euro.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, geht der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in einer ersten Schätzung von zu erstattenden Schäden in Höhe von zwölf Millionen Euro aus. Darunter sind Zerstörungen an Gebäuden und Geschäften sowie an Fahrzeugen, die während der mehrtägigen Krawalle entstanden sind. Etwa ein Drittel der Summe entfällt auf Autos.