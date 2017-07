In Hamburg demonstrieren auch heute Zehntausende gegen den G20-Gipfel.

Am größten Protestzug gegen Armut und Krieg nehmen nach Polizeiangaben etwa 20.000 Menschen teil. Beobachter berichten von einer ausgelassenen Stimmung. Die Demonstration wurde vom Linke-Bundestagsabgeordneten van Aken angemeldet. Hamburgs Innensenator Grote hatte vorher an die Demonstranten appelliert, sich von Gewalttätern zu distanzieren.



In der vergangenen Nacht hatte es im Hamburger Schanzenviertel Krawalle und Plünderungen gegeben. Bundesinnenminister de Maizière verurteilte die - Zitat - "entgrenzten Gewaltexzesse". Bundesjustizminister Maas kündigte in der "Bild am Sonntag" ein hartes Vorgehen gegen Gewalttäter an. Er sprach von einer neuen Qualität von Brutalität.