In Hamburg haben mehrere hundert Gegner des bevorstehenden G20-Gipfeltreffens ihre Proteste vorbereitet.

Auf einer Konferenz wurde in Workshops unter anderem geprobt, wie Polizeisperren überwunden und Wege blockiert werden. Auch der Umgang mit der Justiz wurde laut Veranstalter thematisiert.



Das Treffen der Staats- und Regierungschefs ist für den 7. und 8. Juli in Hamburg geplant. Für diesen Zeitraum sollen in der Innenstadt nahezu alle Bereiche abgesperrt werden. Die Gegner des G20-Gipfels haben rechtliche Schritte angekündigt, sollten sie deshalb nicht demonstrieren können.