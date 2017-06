Rund zwei Wochen vor dem G20-Gipfeltreffen werden in Hamburg mehrere Demonstrationen von Veranstaltungsgegnern erwartet.

Für den Mittag ist eine Kundgebung angemeldet, die unter dem Motto "Wir sind hier" Veränderungen in der Migrationspolitik fordern will. Am Abend wollen Demonstranten gegen eine Gefangenensammelstelle protestieren, die die Polizei in einem ehemaligen Flüchtlingsheim eingerichtet hat. Auf einer weiteren Veranstaltung in Hamburg wollen Gegner des G20-Gipfeltreffens dafür demonstrieren, Zeltlager errichten zu dürfen.



Gestern Abend hatten bereits rund 200 Menschen mit einer Wasserbombenschlacht gegen Einschränkungen der Versammlungsfreiheit während des Gipfels protestiert. Viele Demonstranten erschienen in Regenkleidung oder Bademänteln. Die Polizei berichtete von einem friedlichen Verlauf.