Im Vorfeld des G20-Gipfels sind bei Grenzkontrollen mehrere hundert Straftäter gefasst worden.

Wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten, wurden bis Samstag um Mitternacht 673 offene Haftbefehle vollstreckt, die nicht mit dem G20-Treffen in Verbindung stehen. Die auf einen Monat befristeten Grenzkontrollen sollen noch bis Dienstag in Kraft bleiben. Sie waren eingeführt worden, um potenzielle Gewalttäter an der Einreise nach Deutschland zu hindern.



Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Högl und der CSU-Innenpolitiker Mayer sprachen sich in der "Rheinischen Post" für die Einführung einer europäischen Extremistendatei aus, um Gewalttäter systematisch zu erfassen.