Der G20-Gipfel in Hamburg wird ein "Festival der Demokratie", mit schweren Ausschreitungen ist nicht zu rechnen - das gab Hamburgs Innensenator Andy Grote noch im Mai zu Protokoll. Und auch der Erste Bürgermeister Olaf Scholz beschwichtigte: Auch der alljährlich stattfindende Hafengeburtstag sei eine Großveranstaltung, mit Verkehrsbehinderungen und vielen Polizisten auf der Straße. Damit habe man Erfahrung.

Je näher der Gipfel aber rückt, desto mehr Panikmache verbreitet der Senat. Keine Spur mehr von der Gelassenheit, die Olaf Scholz selbst angesichts der immensen Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Gipfeltage angemahnt hatte. Innensenator Andy Grote warnt potentielle Straßenblockierer davor, die Routen der Staatsgäste dicht zu machen. Denn dann, so Grote, könne er für nichts garantieren. 8.000 gewaltbereite Linksautonomen würden erwartet, die den Gipfel stürmen wollen, die zu allem bereit sind. Und einige dieser Extremisten würden sich auch in friedliche Demonstrationen einschleichen. Dort sollte man sich fern halten.

Alle Hebel in Bewegung, um den Protest möglichst klein zu halten

Auch juristisch setzen Senat und Versammlungsbehörde alle Hebel in Bewegung, um die Proteste gegen den Gipfel möglichst klein zu halten: Per Allgemeinverfügung wurde eine 38 Quadratkilometer Zone definiert, in der keine Versammlungen erlaubt sind. Auf potentiellen Kundgebungsplätzen finden rein zufällig just am Gipfelwochenende Bauarbeiten statt, auch der Alte Elbtunnel wird wegen Wartungsarbeiten plötzlich gesperrt. Die Menschen, die an den Demonstrationen im Hafen teilnehmen wollen, müssen nun einen erheblichen Umweg in Kauf nehmen, um ihren Protest zu zeigen.

Auch die Camps, in denen mehrere Tausend Menschen während des G20-Gipfels ihre Zelte aufschlagen wollen, werden juristisch und mit polizeilichen Auflagen behindert. Mit dem G20-Treffen in der Hansestadt soll nach dem Willen des Senats gezeigt werden: Hamburg kann auch Weltstadt! Wie aber mit legitimem Protest umgegangen wird, ist vor allem eines: provinziell.

Wer einen G20-Gipfel veranstaltet, muss einen breiten Protest dagegen aushalten. Der muss damit leben, dass Straßen friedlich blockiert werden, dass es Mahnwachen und Aktionen des zivilen Ungehorsams gibt.

Gegen gewaltsame Proteste muss vorgegangen werden

Und damit keine Missverständnisse aufkommen: Gegen gewaltsame Proteste muss konsequent vorgegangen werden. Wer Polizeibeamte als Feind sieht, gegen den getrost Pflastersteine und Molotow-Cocktails geworfen werden können, dessen Forderungen nach einer besseren Welt, nach Frieden und einer humanen Weltordnung kann ich nicht ernst nehmen. Natürlich muss die Polizei gegen diese Protestierer konsequent einschreiten. Aber angesichts der 20.000 in Hamburg eingesetzten Polizeibeamten sollte das möglich sein. Und sogar die Bundeswehr soll für die Sicherheit des Gipfels garantieren. Mehr Gelassenheit wäre angebracht.

In Hamburg wird spätestens ab Mitte der Woche der Ausnahmezustand herrschen. Eltern dürfen ihre schulpflichtigen Kinder zuhause lassen, die Krankenhäuser stocken das Personal der Notaufnahmen auf, Arztpraxen bekommen Anfragen, ob auch sie für die Behandlung verletzter Polizisten und Demonstranten zur Verfügung stehen. Der Autoverkehr wird mindestens zeitweise zum Erliegen kommen, die U- und S-Bahnen überfüllt sein.

Jede Menge Bewegung in der Zivilgesellschaft

Lohnt sich der Aufwand und das Risiko, dass allzu viele Menschen verletzt oder schwer verletzt werden? Das einzige Argument dafür ist die Politisierung der Menschen in der Stadt und darüber hinaus: Es wird über die Politik der G20 diskutiert, es gibt unzählige Veranstaltungen, jede Menge Bewegung in der ohnehin schon lebendigen Zivilgesellschaft.

Warum ist so ein Treffen nur mit Polizei und Soldaten möglich?

Dagegen spricht: Nur mit Einschränkungen des Demonstrationsrechts ist der Gipfel überhaupt durchführbar. Wünschenswert wäre, wenn beide Seiten, die linksautonomen Protestler und der Senat sich an einer Deeskalation beteiligen würden. Und wünschenswert wäre auch, wenn der breite Protest gegen den Gipfel zur Frage führt, warum sich die Mächtigen der Welt heutzutage nur treffen können, wenn ein Heer an Polizisten und sogar Soldaten der Bundeswehr diese Treffen absichern.

