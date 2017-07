Bundesjustizminister Maas unterstützt wegen der Krawalle beim G20-Gipfel die Forderung nach einer europaweiten Extremistendatei.

In Europa fehle in diesem Bereich eine ausreichende Datengrundlage, sagte der SPD-Politiker dem Internetportal der Bild-Zeitung. Das habe der Gipfel in Hamburg deutlich gemacht. Maas betonte, viele der Gewalttäter seien aus dem Ausland angereist. Um einen besseren Überblick zu bekommen und potentielle Täter an der Grenze abzufangen, brauche man eine Datei, auf die alle EU-Länder zugreifen könnten.



Auch der Bund deutscher Kriminalbeamter unterstützt die Forderung nach einer solchen Datei. Gleichzeitig kritisierte der stellvertretende BDK-Vorsitzende Fiedler aber die Politik. Im Deutschlandfunk sagte er, das Ausmaß der Gewalt sei absehbar gewesen, weil die Bekämpfung des Linksextremismus in Deutschland seit Jahrzehnten brach liege. Als Konsequenz forderte Fiedler deutlich mehr Personal für die Polizei.