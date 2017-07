Als Konsequenz aus den Krawallen rund um den G20-Gipfel fordert die CSU ein schärferes Vorgehen gegen Linksextremisten und Linksautonome.

Dazu gehören mehr Versammlungsauflagen und -verbote, europaweite Meldeauflagen, eine europäische Extremistendatei auch für Linksradikale sowie das Aus für linke und autonome Zentren wie die Rote Flora in Hamburg und die Rigaer Straße in Berlin. Das geht aus einem Papier hervor, das die CSU-Bundestagsabgeordneten auf ihrer Klausurtagung im oberfränkischen Kloster Banz beschlossen haben.



Darüber hinaus bekräftigt die Landesgruppe der CSU im Bundestag die Forderung nach mindestens 15.000 zusätzlichen Stellen für die Polizei in Bund und Ländern. Zudem müsse die Ausrüstung der Polizei verbessert werden.