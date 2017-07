Bundesinnenminister de Maizière fordert strenge Meldebestimmungen für potenzielle Gewalttäter.

Mit Blick auf die Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Krawallmachern sollte auferlegt werden, in bestimmten zeitlichen Abständen bei der Polizei vorstellig zu werden. Notfalls müssten ihnen Fußfesseln angelegt werden, verlangte de Maizière. Er sprach sich zudem dafür aus, Hausbesetzungen schneller zu beenden.



Der stellvertretende Fraktionschef der Grünen im Bundestag, von Notz, plädierte für eine Aufarbeitung der Vorgänge durch das Parlament. Das sei man den geschädigten Anwohnern, verletzten Polizisten und friedlichen Demonstranten schuldig, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Union und SPD warf der Grünenpolitiker vor, sich in Schuldzuweisungen und markigen Forderungen zu überbieten, um von der eigenen Verantwortung abzulenken.