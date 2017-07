In die Diskussion um eine europaweite Extremistendatei nach den Krawallen beim G20-Gipfel hat sich auch die EU-Kommission eingeschaltet.

Sie begrüßt den Vorschlag von Bundesjustizminister Maas. In Brüssel sagte ein Sprecher, eine bessere Verknüpfung von Datenbanken der Sicherheitsbehörden in Europa stehe ohnehin auf der Tagesordnung. Maas hatte seine Initiative

damit begründet, dass zahlreiche Straftäter bei den Krawallen in Hamburg aus dem Ausland angereist waren. Deshalb brauche man eine europaweite Datei, auf die alle Länder zugreifen könnten. Auch Bundesinnenminister de Maizière erklärte, er halte die Idee für grundsätzlich sinnvoll. Man müsse sich allerdings auf gemeinsame Kriterien einigen.