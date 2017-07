Der Hamburger Polizeipräsident Meyer hat Kritik aus den eigenen Reihen am Vorgehen beim G20-Gipfel in Hamburg zurückgewiesen.

Besserwisser ohne Verantwortung und Schlaumeier gebe es immer, sagte er "Spiegel Online". Meyer reagierte auf Vorwürfe von am Einsatz beteiligten Polizisten, die Führungskräfte hätten zeitweise den Überblick verloren. Er bestritt außerdem, dass die Polizei die Sicherheit der Politiker wichtiger genommen habe als den Schutz der Bürger. Vielmehr habe es nebeneinander bestehende Aufgaben gegeben. Hamburgs Polizeipräsident bestätigte jedoch, dass sich angesichts der Krawalle am Rande des Gipfels einzelne Einheiten weigerten, in das Schanzenviertel vorzurücken.



Bundesinnenminister de Maizière forderte derweil strengere Meldebestimmungen für Gewalttäter. Der CDU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, notfalls müssten ihnen Fußfesseln angelegt werden.