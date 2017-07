Nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg hat das

In Berlin sagte ein Sprecher, in Deutschland gebe es bereits eine Datei zu linken Gewalttätern. Zudem tauschten sich die Sicherheitsbehörden vor Großereignissen immer eng mit Polizei und Nachrichtendiensten anderer EU-Staaten aus.



Nach den Ausschreitungen in Hamburg hatten mehrere Politiker, unter ihnen Bundesjustizminister Maas, eine europaweite Extremisten-Datei gefordert. Unterstützung erhielt er vom Bund deutscher Kriminalbeamter. Der stellvertretende Vorsitzende Fiedler sagte im Deutschlandfunk, das Ausmaß der Gewalt sei absehbar gewesen. Er forderte mehr Personal für die Polizei und warf der Politik vor, die Bekämpfung des Linksextremismus jahrzehntelang vernachlässigt zu haben.