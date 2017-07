Nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg bittet die Bundesregierung die europäischen Partner um Hilfe bei der Aufklärung.

In einem Brief, aus dem die Funke Mediengruppe zitiert, schreibt Justizminister Maas an seine EU-Kollegen, Europäische Haftbefehle müssten schnell vollstreckt werden. Deutsche Rechtshilfeersuchen im Zusammenhang mit den Taten sollten vordringlich bearbeitet werden.



Der Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Heveling, sprach sich für eine bessere Zusammenarbeit der Ermittler in Europa aus. Es sei sinnvoll, dass man die bereits vorhandene Kooperation der Behörden institutionalisiere und eine gemeinsame Extremistendatei aufbaue, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.