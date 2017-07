Nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg hat die Bundesregierung die europäischen Partner um Fahndungshilfe gebeten.

In einem Brief an seine europäischen Amtskollegen bittet Bundesjustizminister Maas darum, deutsche Rechtshilfeersuchen im Zusammenhang mit den G20-Krawallen vordringlich zu behandeln und Europäische Haftbefehle rasch zu vollstrecken. Weiter heißt es, um die Täter namhaft zu machen, würden derzeit viele Fotos und Videoaufnahmen ausgewertet. Dabei sei man auch auf die Unterstützung der ausländischen Partner angewiesen.