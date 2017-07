Nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg hat die Bundesregierung die europäischen Partner offenbar um Fahndungshilfe gebeten.

Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten, richtete Justizminister Maas einen entsprechenden Appell an seine EU-Amtskollegen. Darin heißt es, um die Täter namhaft zu machen, würden derzeit viele Fotos und Videoaufnahmen ausgewertet. Dabei sei man auch auf die Unterstützung der ausländischen Partner angewiesen. Dem Bericht zufolge bat Maas darum, deutsche Rechtshilfeersuchen im Zusammenhang mit den G20-Krawallen vordringlich zu behandeln und Europäische Haftbefehle rasch zu vollstrecken.



Der Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Heveling, sprach sich für eine bessere Zusammenarbeit der Ermittler in Europa aus. Es sei sinnvoll, dass man die bereits vorhandene Kooperation der Behörden institutionalisiere und eine gemeinsame Extremistendatei aufbaue, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.



Vorwürfe, die Polizei sei in Hamburg zu offensiv aufgetreten, wies Heveling zurück. Es sei richtig gewesen, dass man von Anfang an deutlich gemacht habe, dass man strikt vorgehen werde. Allerdings habe die Gewalt eine neue Qualität gehabt, meinte Heveling. Es gehe hier um Tötungs- und Mordvorsatz.



Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, hat angesichts der Krawalle beim Hamburger G20-Gipfel die Bedeutung solcher Treffen hervorgehoben. Die G20 seien das einzige Format, bei dem die großen und wichtigen Länder tatsächlich auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs mit anderen Partnern zusammensäßen, sagte Ischinger im Deutschlandfunk.



Kritik am Veranstaltungsort Hamburg wies Ischinger zurück. Man dürfe sich nicht von Gewalttätern vorschreiben lassen, welchen Ort man auswählen könne. Angesichts des Aufwandes, den einige Nationen betrieben, könne man einen G20-Gipfel nur in einer großen Stadt abwickeln. Allerdings könne man durchaus fragen, ob Delegationen tatsächlich mit 300, 500 oder gar 800 Mann anreisen müssten.



Eine Zusammenfassung der Diskussionen über politische Konsequenzen nach dem G20-Gipfel können Sie hier hören.