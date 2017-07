Angesichts der Krawalle rund um den G20-Gipfel plädiert der CDU-Innenpolitiker Schuster für ein härteres Vorgehen gegen Linksextremisten.

Wenn Unterschiede in der Bekämpfung von Rechts- und Linksextremismus gemacht würden, "stimme etwas nicht", sagte Schuster im Deutschlandfunk. Bekannte Zentren der linken Szene wie etwa im Schanzenviertel oder in der Rigaer Straße gehörten endgültig geräumt. Er plädierte zudem für eine zentrale Datei, um Täter erkennbar zu machen - dies habe sich im Kampf gegen Rechts bereits bewährt. Schuster lobte das Einsatz-Konzept der Hamburger Polizei: Es sehe aus der Ferne so aus, als ob die Polizei die Lage gut beherrsche.



Auch FDP-Chef Lindner hält das Vorgehen der Polizei in Hamburg gegen militante G20-Gegner für angemessen. Wer vermummt mit Flaschen auf Polizisten werfe, sei kein Gipfelgegner oder Demonstrant, sondern ein Straftäter, sagte Lindner der Neuen Osnabrücker Zeitung.