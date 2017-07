CDU-Präsidiumsmitglied Spahn hat Kritik aus der SPD an Kanzlerin Merkel wegen der G20-Krawalle zurückgewiesen.

Spahn sagte im Deutschlandfunk, Außenminister Gabriel mache jetzt - Zitat - "den dicken Max", um abzulenken. Er wolle eine Debatte darüber vermeiden, warum es in Teilen von SPD, Grünen und Linken ein gleichgültiges Verhältnis zum Linksextremismus in Deutschland gebe. Der CDU-Politiker forderte eine Diskussion darüber, warum Linksextremismus so einen Nährboden in der Gesellschaft habe.



Gabriel hatte Merkel vorgeworfen, dass sie die politische Verantwortung für die Inszenierung und Ausrichtung des G20-Gipfels in Hamburg trage. Sie habe vor der Wahl im September ihr Image aufpolieren wollen. Merkel selbst reagierte zurückhaltend auf die Äußerungen. Sie betonte, sie sei sich sicher, dass die Koalition von CDU/CSU und SPD bis zur Bundestagswahl halten werde.