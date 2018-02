Sieben Monate nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen den Sprecher des Autonomenzentrums Rote Flora, Beuth, eingestellt.

Es habe sich kein hinreichender Tatverdacht ergeben, hieß es zur Begründung. Gegen Beuth war unter anderem wegen Anstiftung zum schweren Landfriedensbruch und Billigen von Straftaten ermittelt worden. In einem TV-Interview hatte er erklärt, als Autonome habe man gewisse Sympathien für solche Aktionen, sofern sie nicht im eigenen Viertel stattfänden.



Eingestellt wurden auch die Verfahren gegen die Organisatoren der "Welcome to Hell"-Demonstration, Blechschmidt und Martin, sowie die Sprecherin der sogenannten "Interventionistischen Linken", Laquer. Es sei nicht nachweisbar, dass deren Handlungen oder Äußerungen Dritte zu Straftaten verleitet hätten.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.