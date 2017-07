Nach den G20-Krawallen in Hamburg haben laut Verbraucherzentrale erste Versicherungen angekündigt, sich nicht auf innere Unruhen zu berufen.

Es bleibe aber abzuwarten, ob sich auch andere Gesellschaften so verhielten, sagte die Versicherungsexpertin Kerstin Becker-Eiselen von der Verbraucherzentrale Hamburg im Deutschlandfunk. Es gebe keine klare Definition von inneren Unruhen und eine "bunte Rechtsprechung" zu dem Thema.



In vielen Versicherungsverträgen gibt es Klauseln, wonach Schäden, die durch innere Unruhen entstehen, nicht abgedeckt sind.



Becker-Eiselen empfiehlt Geschädigten, sich trotz der angekündigten Hilfe durch staatliche Stellen zunächst an ihre Versicherungsgesellschaft zu wenden. Die staatlichen Leistungen seien vor allem für Menschen gedacht, die nicht versicherte Schäden erlitten hätten. Als Beispiel nannte die Expertin alte Autos, für die keine Teil- oder Vollkasoversicherung abgeschlossen wurde.



Für Streitfälle gebe es bei der Verbraucherzentrale einen Ombudsmann.