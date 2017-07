Bundeskanzlerin Merkel hat an die Teilnehmer des G20-Gipfels appelliert, Kompromisse zu suchen.

Lösungen könnten oft nur gefunden werden, wenn man sich aufeinander zu bewege, sagte Merkel zum Auftakt der ersten Arbeitssitzung in Hamburg. Zunächst soll es um Fragen von Wirtschaftswachstum und Handel gehen. Am Nachmittag erörtern die Staats- und Regierungschefs des wichtigsten Industrie- und Schwellenländer Aspekte des Klimaschutzes und der Nachhaltigen Entwicklung. Argentinien, der nächste Gipfelausrichter, befürwortet die Fortsetzung des G20-Formats. Wirtschaftliche Probleme, Armut, Terrorismus und Klimawandel könnten nur gemeinsam bekämpft werden, hieß es. Am Umfang und an den Kosten für das G20-Treffen hatte es zuletzt immer wieder Kririk gegeben.