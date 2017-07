Nach den schweren Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg hat Bundeskanzlerin Merkel erneut mehr Polizisten und eine bessere Ausrüstung für die Beamten in Aussicht gestellt.

Man habe am Wochenende gesehen, wie wichtig das Thema innere Sicherheit sei, sagte die CDU-Vorsitzende auf einer Klausur der CSU-Landesgruppe im oberfränkischen Kloster Banz. Man stehe vor großen Herausforderungen. Ähnlich äußerte sich Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Seehofer. Zudem verlangte er ein entschiedenes Vorgehen gegen Gewalttäter und politische Extremisten aller Art.



Bundesinnenminister de Maizière forderte eine harte Bestrafung der Täter. Der CDU-Politiker sagte in Berlin, die Brutalität der Randalierer sei unfassbar und empörend. Zugleich zeigte er sich offen für den Vorschlag, Daten über Linksextremisten in einem europaweiten Register zu sammeln.