Der ehemalige CDU-Politiker Merz hat die Bedeutung des G20-Gipfels unterstrichen.

Wenn es die Treffen der führenden Staats- und Regierungschefs nicht schon gäbe, hätte man sie gerade jetzt erfinden müssen, sagte der Vorsitzende der Atlantik-Brücke im Deutschlandfunk. Durch die Präsidentschaftswahl in den USA, aber auch durch Verschiebungen zugunsten Chinas gebe es eine "tektonische Veränderung des Machtgefüges" in der Welt. Es sei wichtig, dass die G20-Staaten darüber redeten.



Der Präsident der Europäischen Linken, Gysi, übte scharfe Kritik am G20-Gipfel. Für die Treffen gebe es jedesmal einen irrsinnigen Aufwand, sagte er im Deutschlandfunk. Inhaltlich komme aber oft nichts dabei heraus. Gysi erklärte, er halte es für problematisch, dass es eine funktionierende Weltwirtschaft gebe, aber keine demokratisch legitimierte Weltpolitik. Die Wirtschaft dürfe nicht länger bestimmen, was die Politik mache.