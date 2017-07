Die Teilnehmer des G20-Gipfels in Hamburg haben sich offenbar auf einen Kompromiss im Handelsstreit geeinigt.

Agenturberichten zufolge bekennen sie sich zum freien Handel und gegen Protektionismus. Dem hätten alle zugestimmt, erklärte ein EU-Vertreter. Eine offene Frage gebe es allerdings noch beim Thema Klimaschutz. In diesem Teil der Abschlusserklärung soll laut den Berichten betont werden, dass alle G20-Mitglieder die Treibhausgase reduzieren wollen. Zugleich solle bekräftigt werden, dass alle außer den USA an der Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens festhalten.



In den letzten Arbeitssitzungen des Gipfeltreffens geht es heute um Afrika und die Bewältigung der Flüchtlingskrise sowie um die Themen Digitalisierung, Beschäftigung und Stärkung von Frauen.