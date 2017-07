Die Krawalle am Rande G20-Gipfels halten weiterhin an.

Im Hamburger Schanzenviertel gibt es gewalttätige Auseinandersetzungen. Auf den Straße brennen Barrikaden teils meterhoch. Randalierer haben offenbar einen Drogeriemarkt und einen Lebensmittelmarkt geplündert. Es werden Knallkörper gezündet. Steine fliegen. Nach Angaben der Polizei waren mehrere Menschen mit Eisenstangen unterwegs. Andere seien mit Zwillen bewaffnet. Von Gerüsten angrenzender Häuser aus sollen Beamte mit Stahlkugeln beschossen worden sein. Die Polizei steht mit Wasserwerfern bereit. Derzeit wird über eine neue Strategie beraten.



Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz verurteilte die Ausschreitungen und sprach von unvertretbaren Gewalttaten. Er sei sehr besorgt über die Zerstörungen. Der SPD-Politiker dankte den Polizeikräften. Sie seien in einem heldenhaften einsatz unterwegs. Den ganzen Tag über hat es bereits an verschiedenen Stellen in der Stadt Gewaltakte gegeben. Bislang wurden fast nach Angaben der Hamburger Behörden fast 200 Polizisten verletzt. Über die Zahl der verletzten Demonstranten liegen keine offiziellen Angaben vor.