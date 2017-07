Auf dem G20-Gipfel in Hamburg haben sich die Staats- und Regierungschefs auf ihrer ersten Arbeitssitzung mit Fragen zum Außenhandel beschäftigt.

Russlands Präsident Putin plädierte für einen freien Welthandel. Beschränkungen hätten oft einen politischen Hintergrund und sollten Konkurrenten ausschalten, wird er von der Agentur Interfax zitiert. Der chinesische Staatschef Xi rief - laut der Agentur Xinhua - die Staaten auf, ihre Wirtschaftspolitik besser abzustimmen. Am Rande der Veranstaltung finden auch bilaterale Gespräche statt. Nach einem Treffen mit dem mexikanischen Staatschef Pena Nieto bekräftigte US-Präsident Trump seine Aussage, dass Mexiko den Bau einer Mauer an der gemeinsamen Grenze finanzieren soll. Bundeskanzlerin Merkel hatte zum Auftakt des G20-Treffens an die Teilnehmer appelliert, sich um Kompromisse zu bemühen. Besonders umstritten ist das Thema Klimaschutz. Auch darüber wollen die Staats- und Regierungschef der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer noch heute beraten.