Bundesfinanzminister Schäuble hat die G20-Staaten nachdrücklich zu enger Kooperation aufgerufen.

Er sagte am Rande eines Treffens der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Länder in Washington, die Welt brauche multilaterale Ansätze, um Probleme zu lösen. Es ist das letzte Mal, dass Schäuble in seiner Rolle als deutscher Finanzminister an den Gesprächen teilnimmt. Deutschland hat noch bis Dezember den Vorsitz der G20-Gruppe inne.



Anlass für das Treffen in Washington ist die Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank. Der Hintergrund von Schäubles Worten dürfte auch die Politik von US-Präsident Trump sein, der inzwischen mehrere internationale Abkommen aufgekündigt oder zur Debatte gestellt hat.