Außenexperten und Ex-Politiker aus Deutschland, den USA, Russland und Großbritannien appellieren an die Präsidenten Trump und Putin, bei ihrem Treffen am Rande des Hamburger G20-Gipfels eine Basis für eine Kooperation zu schaffen.

Ihr erstes Treffen in Hamburg sei eine einmalige Gelegenheit, heißt es in einem offenen Brief an die beiden Staatschefs. Dort sollten sie unterstreichen, dass die USA und Russland sowie Europa trotz erheblicher Differenzen zusammenarbeiten könnten und müssten. Dazu zählten vor allem die Reduzierung von nuklearen und anderen militärischen Risiken sowie das Vereiteln von Terroranschlägen.



Unterschrieben ist der Brief vom Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, dem ehemaligen britischen Verteidigungsminister Browne, Russlands früherem Außenminister Iwanow und dem Ex-Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im US-Senat, Nunn.



Trump und Putin treffen beim G20-Gipfel am 7. und 8. Juli in Hamburg erstmals zusammen.