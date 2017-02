G20-Treffen Außenminister Gabriel warnt vor Abschottung

Außenminister Gabriel mit seinen Kollegen aus China und den USA beim G20-Treffen in Bonn (Archivbild). (dpa/picture alliance)

Bundesaußenminister Gabriel plädiert für eine Erhöhung der Militärausgaben der europäischen Nato-Partner.

Allerdings bedürfe es für Sicherheit und Stabilität mehr als der Aufstockung der Verteidigungsetats, sagte Gabriel nach dem G20-Außenminister-Treffen in Bonn. Um Krisen und Konflikte zu vermeiden, müsse auch über den Klimawandel und Wasserknappheit gesprochen werden. Zugleich warnte Gabriel vor Abschottung, notwendig sei vielmehr eine stärkere Kooperation der Staaten. Gabriel dankte in diesem Zusammenhang für die Teilnahme des neuen US-Außenministers Tillerson, der sich bei den Beratungen aktiv in die Debatte eingebracht habe. Themen des Treffens der G20-Außenminister waren auch die Friedensbemühungen für Syrien, die Konfliktprävention und die politische Entwicklung in Afrika. Gabriel kündigte für Anfang Juni eine Afrika-Konferenz an.