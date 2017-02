G20-Treffen Außenminister plädieren für politische Lösung in Syrien

Im WCCB in Bonn treffen sich die Außenminister der G20-Staaten (dpa)

Mehrere Staaten, die kritisch zum syrischen Assad-Regime stehen, haben sich für eine Verhandlungslösung des Konflikts ausgesprochen.

Nach Beratungen von zehn Staaten und der EU am Rande des G20-Gipfels in Bonn sagte Bundesaußenminister Gabriel, eine politische Lösung müsse unter dem Dach der Vereinten Nationen bei den Verhandlungen in Genf gefunden werden. Parallelberatungen seien nicht hilfreich. Russland sollte in die Gespräche eingebunden werden. US-Außenminister Tillerson schloss eine militärische Zusammenarbeit mit Moskau aus, solange Russland alle syrischen Oppositionellen zu Terroristen erkläre.



Zum Abschluss der zweitägigen G20-Konferenz in Bonn stehen die Beziehungen zu Afrika auf der Tagesordnung.