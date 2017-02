G20-Treffen Gabriel sprach mit Tillerson - Afrika und Syrien Thema am 2. Tag

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (l, SPD) und sein US-Kollege Rex Tillerson treffen sich am 16.02.2017 beim G20 Außenministertreffen in Bonn. (dpa-bildfunk / Rolf Vennenbernd)

Bundesaußenminister Gabriel ist in Bonn mit seinem US-Kollegen Tillerson zusammengetroffen.

Zu der Begegnung kam es am späten Abend am Rande des Treffens der Ressortchefs der G20-Staaten in Bonn. Inhalte wurden nicht bekannt. Gabriel hatte Tillerson bereits direkt nach dessen Amtsantritt vor zwei Wochen in Washington getroffen.



Zum Abschluss der zweitägigen Konferenz wollen die Außenminister der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer heute über ihre Beziehungen zu Afrika sprechen. Außerdem sind Beratungen zur Lage im Bürgerkriegsland Syrien geplant. Für den 23. Februar sind weitere Friedensgespräche in Genf angesetzt.