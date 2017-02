G20-Treffen Gabriel: Syrien-Verhandlungen unter UNO-Dach fortsetzen

Sigmar Gabriel eröffnet die Abschlusssitzung der G20-Außenminister in Bonn (dpa/Oliver Berg)

Außenminister Gabriel setzt auf eine diplomatische Lösung des Syrien-Konflikts.

Die Gespräche zur politischen Zukunft des Landes müssten in Genf unter Leitung des UNO-Sondergesandten de Mistura fortgesetzt werden, sagte Gabriel zum Abschluss des G20-Außenministertreffens. Das Treffen in Bonn habe Rückenwind für die in der kommenden Woche geplante Wiederaufnahme der Gespräche in Genf gegeben, erklärt er. Mit Blick auf die Verhandlungen in Kasachstan wandte sich Gabriel gegen Parallelveranstaltungen. Zugleich verwies er darauf, dass es in Astana hauptsächlich um eine Waffenruhe und humanitäre Hilfe gehe. Die Gespräche unter Beteiligung der syrischen Führung und der Opposition in der Hauptstadt Kasachstans endeten gestern ohne Ergebnis.