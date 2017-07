Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz hat sich für die chaotischen Zustände rund um den G20-Gipfel entschuldigt.

Das alles tue ihm leid, sagte der SPD-Politiker der Zeitung "Die Zeit". Er wisse, dass den Hamburgern eine Menge zugemutet worden sei. Skrupellose Straftäter hätten Gewalt und Chaos in die Stadt gebracht. Auch die Verkehrsbehinderungen seien "weit über einen Hafengeburtstag hinausgegangen". Am Nachmittag will Scholz eine Regierungserklärung vor der Bürgerschaft abgeben. Es wird erwartet, dass er sich zu seiner persönlichen Verantwortung und zum Polizeieinsatz während des Gipfels äußert.



Bei Einsätzen rund um das Treffen waren fast 500 Beamte und Dutzende Demonstranten verletzt worden. Eine endgültige Schadensbilanz der Polizei liegt noch nicht vor. Scholz stand in der Kritik, weil er die Organisation des G20-Gipfels vorab mit dem jährlichen Hafengeburtstag verglichen hatte. Ihm wurde vorgeworfen, die Risiken unterschätzt zu haben. Die Hamburger Opposition forderte seinen Rücktritt. Die rot-grüne Koalition will dagegen einen Sonderausschuss einsetzen, um zu klären, wie es zu den Gewaltexzessen kommen konnte. Dieser soll noch vor der Sommerpause seine Arbeit aufnehmen.