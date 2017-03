US-Präsident Trump nimmt Anfang Juli am G20-Treffen in Hamburg teil.

Dies teilte das Weiße Haus in Washington mit. Es wäre der erste Besuch des neuen Präsidenten in Deutschland. Am 17. März hatte Trump Bundeskanzlerin Merkel im Weißen Haus zu einem Gespräch empfangen. Deutschland hat in diesem Jahr die Präsidentschaft der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer inne.