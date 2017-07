Vor dem heutigen Beginn des G20-Treffens haben sich Bundeskanzlerin Merkel und der türkische Staatschef Erdogan zu einem Meinungsaustausch getroffen.

Nach Angaben eines Regierungssprechers ging es dabei auch um das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei und die deutsch-türkischen Beziehungen. Sie sind seit Monaten belastet - unter anderem wegen der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Yücel.



Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Roth, forderte die Regierung in Ankara auf, endlich eine Anklageschrift mit konkreten Vorwürfen gegen Yücel vorzulegen. Bislang habe man nur Vorverurteilungen gehört - von Regierungsverantwortlichen, die ihn pauschal als Spion oder Terroristen diffamierten, kritisierte Roth in der Zeitung "Die Welt". Yücel sitzt seit Februar nahe Istanbul in Untersuchungshaft.