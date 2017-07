Bundeskanzlerin Merkel hat sich im Vorfeld des G20-Gipfels in Hamburg mit US-Präsident Trump über zahlreiche Themen ausgetauscht.

In dem gut einstündigen Gespräch habe man über mehrere Punkte der G20-Agenda diskutiert, teilte ein Regierungssprecher mit. Darüber hinaus seien außenpolitische Brennpunkte zur Sprache gekommen wie etwa Nordkorea, die Lage im Mittleren Osten sowie der Konflikt in der Ostukraine. An dem Gespräch hätten auch Bundesaußenminister Gabriel und sein amerikanischer Kollege Tillerson teilgenommen.



Vor dem Treffen hatte Merkel die G20-Gespräche über den Klimaschutz als nicht einfach bezeichnet und auf die US-Position verwiesen, aus dem Pariser Abkommen auszutreten. Ihre Rolle als Gastgeberin des G20-Gipfels sei es, nach Kompromissen zu suchen, aber auch Meinungsverschiedenheiten klar zu benennen.