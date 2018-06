Bundeswirtschaftsminister Altmaier sieht auch nach dem Eklat um den G7-Gipfel eine Chance auf eine Einigung mit den USA.

Wichtig sei, dass die Europäer weiter geschlossen agierten, sagte Altmaier im Deutschlandfunk. Auch der US-Präsident habe ein Interesse daran, dass sein Land ein Teil der freien westlichen Welt bleibe. Der CDU-Politiker räumte aber auch ein, dass eine Einigung kurzfristig nicht in Sicht sei. Er plädierte dafür, den Nordkorea-Gipfel in Singapur abzuwarten. Das Treffen zwischen Trump und Kim Jong Un binde derzeit auf amerikanischer Seite zu viele Kräfte. Der Wirtschaftsminister warnte zudem davor, mit Spekulationen über neue Strafzölle einen Handelskrieg herbeizureden.



Bundeskanzlerin Merkel bezeichnete Trumps Verhalten und seinen Rückzug von der Abschlusserklärung des G7-Gipfels als ernüchternd und deprimierend. Das habe sie in der Haltung bestärkt, sich noch mehr für eine einheitliche, starke Europäische Union einzusetzen, sagte sie gestern Abend im ARD-Fernsehen.



Der US-Präsident war vorzeitig vom G7-Treffen abgereist und hatte angekündigt, dass er seine Zustimmung zur gemeinsamen Abschlusserklärung zurückziehe. Gestern hatte er die Teilnehmer des G7-Treffens erneut per Twitter mit Vorwürfen überzogen. Deutschland warf er vor, zu wenig für Verteidigung auszugeben und sich in zu geringem Maße an den Kosten der Nato zu beteiligen.



Der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, Kornblum, betonte, dass es weiter eine starke Wertebasis zwischen den USA und Europa gebe. Trump sei nicht Amerika, sagte Kornblum ebenfalls im Deutschlandfunk (Audio-Link).

Diese Nachricht wurde am 11.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.