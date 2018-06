Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Trump, Navarro, sieht in seinem Verbalangriff auf den kanadischen Ministerpräsidenten Trudeau nach dem G7-Gipfel einen Fehler.

Es sei seine Aufgabe gewesen, ein Signal der Stärke zu senden. Dabei habe er allerdings eine unangemessene Sprache gewählt, sagte Navarro dem "Wall Street Journal". Navarro hatte die wiederholte Kritik des kanadischen Regierungschefs an den US-Sonderzöllen als Heimtücke bezeichnet und zudem erklärt, für Politiker wie Trudeau gebe es - Zitat - "einen besonderen Platz in der Hölle".



Trump hatte nach dem G7-Treffen in Kanada seine Zustimmung für das gemeinsame Abschlusskommuniqué zurückgezogen und Trudeau dafür die Schuld gegeben.

