Hilfsorganisationen verlangen von den G7-Staaten, sich stärker für Frieden und Gewaltprävention einzusetzen.

Der Schutz von Zivilisten in Konfliktgebieten müsse Priorität haben, forderte ein Sprecher von World Vision. Die Organisation verwies darauf, dass gegenwärtig weltweit 67 Millionen Menschen auf der Flucht seien, davon die Hälfte Kinder. Oxfam appellierte an die Bundesregierung, mehr Geld zur Bewältigung von Krisen zur Verfügung zu stellen.



Als Gastgeber des G7-Treffens hat Kanadas Premierminister Trudeau einen besseren Zugang für Frauen und Mädchen zu Bildung insbesondere in Konfliktregionen zu einem der Schwerpunkte der Konferenz gemacht. Diese findet am Freitag und Samstag in La Malbaie in der Provinz Québec statt.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.