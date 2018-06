In Kanada beginnt heute der G7-Gipfel, das Treffen der großen Industrienationen. Die USA sind wegen der Politik von Präsident Trump in der Gruppe isoliert. Bundesaußenminister Maas sieht Differenzen, "die können wir nicht mehr unter den Teppich kehren". Trump reagiert mit eigenen Vorwürfen und mit Ironie.

Kanadas Premierminister Trudeau und Frankreichs Präsident Macron griffen Trump schon vor Beginn des Gipfels inhaltlich an. Trudeau bezeichnete die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium als "beleidigend". Macron sagte, Trump sei es möglicherweise egal, wenn er isoliert sei. Die anderen sechs Staaten der G7 stünden aber gemeinsam für internationale Solidarität.



Trump kritisierte im Gegenzug die Handelspolitik Kanadas und Frankreichs. Beide Länder belegten die Vereinigten Staaten mit hohen Zöllen und anderen Hemmnissen, schrieb der US-Präsident auf Twitter. Er freue sich darauf, Trudeau und Macron zu sehen.



Neben dem Handel sind auch der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran und aus dem Klimaschutz Streitthemen. Bundesaußenminister Maas sagte der "Süddeutschen Zeitung", nichts davon werde die Welt besser, sicherer oder friedlicher machen. Es seien allesamt einseitige Entscheidungen zum Schaden Europas. Zwischen Europa und den USA gebe es Differenzen, die man nicht mehr unter den Teppich kehren könne, so Maas.



EU-Ratspräsident Tusk schrieb in einem Beitrag für die New York Times, wer die auf Regeln basierende Weltordnung zerstören wolle, müsse wissen, dass die EU sie vereint verteidigen werde.



Zu den G7 gehören die USA, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und Großbritannien. Der zweitägige Gipfel beginnt heute Abend in der Provinz Quebec.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.