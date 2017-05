Schlechte Deutsche, böse Deutsche. Wieder einmal ist Donald Trump ausgerastet. Rätselraten darüber, was er gesagt hat, wie er es gemeint hat. "Bad" heißt nicht böse, meint EU-Kommissionspräsident Juncker. Aber "schlecht" reicht ja schon. Auch mit einem anderen Satz wird der US-Präsident zitiert: "Schauen Sie sich nur an, wieviel Autos die Deutschen exportieren, fürchterlich!"

Die Attacken gegen den Exportweltmeister Deutschland sind nicht neu, aber niemand hatte wirklich damit gerechnet, dass Trump sie noch einmal derart verschärfen würde. Und die Rüpeleien des amerikanischen Präsidenten bestimmen auch noch den ersten Tag des G7-Gipfels in Taormina auf Sizilien.

Deutsche Investionen in den USA kann Trump nicht ignorieren

Sein Sprecher Sean Spicer versucht wieder einmal zu relativieren. Nein, kein Problem mit den Deutschen, nur mit der deutschen Handelspolitik, wird von ihm beteuert. Doch der Satz von den schlechten Deutschen ist in der Welt. Und irgendwie passt er zu diesem unberechenbaren Präsidenten.

Angela Merkel muss mit ihm umgehen, irgendwie, die Kanzlerin hat es heute nach Kräften versucht. Irgendwann aber könnte auch die deutsche Kanzlerin die Geduld verlieren. Was soll sie tun, den deutschen Autobauern den Verkauf ihrer Fahrzeuge verbieten?

Allein eine andere Geldpolitik der EZB oder ein steigender Ölpreis könnte den deutschen Außenhandel bremsen, im Sinne Trumps. Deutsche Investitionen in den USA aber kann auch er nicht einfach ignorieren. Sie helfen auch der amerikanischen Wirtschaft.

Trump und der Welt zeigen: So schlecht sind die Deutschen gar nicht

Unberechenbar bleibt er aber auch mit Blick auf den Klimaschutz. Ob sich der US-Präsident an das Abkommen von Paris gebunden fühlt, bleibt ungewiss. Merkels Delegation wird in einer vermutlich langen Verhandlungsnacht versuchen, den Amerikanern klarzumachen: Wenn ihr den Klimaschutz aufgebt, werden die Chinesen die Führungsrolle auf diesem Gebiet übernehmen. Wollt ihr das wirklich?

Doch natürlich kämpft die deutsche Kanzlerin auch im eigenen Interesse für einen Erfolg – bis zum G20-Gipfel in Hamburg Anfang Juli muss klar sein, wie sich Donald Trump zu den Vereinbarungen von Paris verhält. Im November wird in Bonn die nächste Folgekonferenz stattfinden, in der die Umsetzung der Klimaziele überprüft werden soll.

Gern würde Kohls einstige Umweltministerin, die vor Jahren als Klimakanzlerin geadelte Angela Merkel, diesen Kampf gegen die Erderwärmung gewinnen – und damit Trump und der Welt zeigen: So schlecht sind die Deutschen gar nicht.

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD, die Familienpolitik und Entwicklungszusammenarbeit.