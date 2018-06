Auf dem G7-Gipfel in Kanada deutet sich eine leiche Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU an. In den kommenden Wochen würden beide Seiten einen Dialog beginnen, erklärte ein französischer Regierungsvertreter in La Malbaie in der Provinz Quebec.

Zuvor war Frankreichs Staatschef Macron mit US-Präsident Trump zusammen gekommen. Bundeskanzlerin Merkel hat einen Lösungsmechanismus für Handelskonflikte vorgeschlagen. Kernelement soll dabei eine gemeinsame Analyse sein, ob die Annahme stimmt, dass etwa Stahl- oder Autoimporte aus der EU die Sicherheit der USA bedrohen.



Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen wird durch die von Trump verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium schwer belastet. Unklar ist, ob es ein gemeinsames Abschlusskommuniqué geben wird.

