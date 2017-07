Wer durch die Glitzerwelt, egal ob in Abu Dhabi oder Doha fährt, wird nicht nur an milliardenschwere Wirtschaftsbeziehungen der deutschen Industrie in beide Lager des Konflikts erinnert, sondern begreift auch schnell: Mit Geld, stets probates Mittel, wenn’s schwierig wird, ist dieser Streit nicht zu entschärfen. Im Gegenteil.

Fast unbegrenzte finanzielle Ressourcen sind hier Teil des Problems. "Wir stehen weder auf der einen noch auf der anderen Seite", hatte Sigmar Gabriel vor seiner Abreise gesagt, diesen Eindruck hat er in allen Gesprächen glaubwürdig vermittelt, beide Seiten bescheinigten dem Gast gute bilaterale Beziehungen.

Arabischer Vermittler unverzichtbar

Niemand kann ernsthaft damit rechnen, dass ein deutscher Außenminister hier Lösungen präsentiert. Im Streit zwischen Saudi-Arabien und Katar, ein Konflikt, der seit Jahren schwelt und jetzt eskalierte, ist ein arabischer Vermittler wie Kuwait unverzichtbar.

Gabriel hat diese Reise darüber hinaus eng mit Washington abgestimmt. Spielräume ausloten, Vorschläge ins Gespräch bringen, Grundlagen schaffen, deeskalieren, all das ist für ihn einfacher als für einen amerikanischen Außenminister, der bei einem Besuch in der Region mit konkreten Erwartungen und sofortigem Lösungsdruck konfrontiert wäre.

Lob für die Kataris

Die Gegner Katars haben mit ihren Forderungen Klartext geschrieben, und mit der Blockade Entschlossenheit demonstriert. Gabriel lobte die Kataris ob ihrer besonnenen Reaktion in den ersten Wochen nach der Blockade.

Zur Wahrheit gehört, dass diese Besonnenheit vor allem der Erkenntnis geschuldet ist, als vergleichsweise kleines Emirat über Jahre ein Selbstbewusstsein an den Tag gelegt zu haben, das in den Augen der Saudis pure Provokation war. Lange Jahre ging das überraschend gut.

Die demonstrative Rückendeckung von Donald Trump für Saudi-Arabien und ein neuer Kronprinz in Riad, der außenpolitisch nicht nur Klartext schreibt, sondern auch so handeln will, sorgen für die Gemengelange, die Katar jetzt in Bedrängnis bringt und die nur durch Verhandlungen stabilisiert werden kann. Mit Vergeltungsmaßnahmen zu drohen, hieße, das eigene Blatt deutlich zu überreizen.

"Keine Schuld, schon klar"

Sigmar Gabriel hat beide Seiten an eine weitere Gemeinsamkeit der Konfliktparteien erinnert: Als Wirtschaftsstandort Golf, der bei allen Einschränkungen, aus Investorensicht, seit vielen Jahren stabil erscheint, können beide Seiten nur verlieren, wenn dieser Bruderzwist weiter eskaliert. Auch daran, dass nicht nur Katar, sondern auch Saudi-Arabien in der Vergangenheit Terroristen und Extremisten finanziert hat.

Ein letzter Punkt: Gabriel beklagte, dass 50 Prozent aller Waffen weltweit in der Golfregion konzentriert sind. Bemerkenswert, denn diesen Umstand hat Deutschland als einer der weltweit größten Rüstungsexporteure, mit zu verantworten. Jaja, schwarz-gelbe Regierungsjahre, keine Schuld, schon klar.

Aber es hilft nicht, wenn die Genehmigungspraxis für Waffendeals mit den Scheichs nur in Krisenzeiten wie diesen, restriktiv ist. Rüstungsgeschäfte wirken über viele Jahre nach. Meint Sigmar Gabriel es ernst, sollte er einen Exportstopp für Waffen in die Region fordern und durchsetzen.

