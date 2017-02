Gabriel "Annäherung zwischen USA und Russland nicht auf Kosten Europas"

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, SPD (dpa/picture-alliance/Michael Kappeler)

Bundesaußenminister Gabriel sieht eine mögliche Annäherung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland grundsätzlich positiv.

Eine Entspannung zwischen den beiden Weltmächten wäre gut für die Entwicklung in Syrien und in der Ukraine sowie für die Abrüstung in Europa, sagte Gabriel im ARD-Fernsehen. Die Annäherung dürfe aber nicht zu Lasten Europas gehen. Noch sei unklar, wie groß der Einfluss der verschiedenen Strömungen innerhalb der amerikanischen Regierung künftig sei. Umso wichtiger sei es für Europa, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen und selbstbewusster aufzutreten, betonte Gabriel.