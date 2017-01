Gabriel Bundesaußenminister zum Antrittsbesuch in Paris

Die Flaggen Deutschlands und Frankreichs (picture alliance / dpa / Ralf Hirschberger)

Bundesaußenminister Gabriel ist zu seinem Antrittsbesuch in Paris eingetroffen.

Bei dem Treffen mit seinem französischen Kollegen Ayrault geht es um die Zukunft der Europäischen Union und andere internationale Themen. Damit folgt Gabriel einer Tradition, nach der der deutsche Chefdiplomat im Anschluss an seine Amtsübernahme zuerst den wichtigen Verbündeten besucht. Gabriel hatte gestern seinen SPD-Kollegen Steinmeier als Außenminister abgelöst. Dieser tritt am 12. Februar zur Bundespräsidentenwahl an.