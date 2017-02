Gabriel emfpängt G20-Außenminister Tillerson trifft Lawrow

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD). (dpa picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

In Bonn beginnt in diesen Minuten die zweitägige Außenministerkonferenz der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer.

Im Mittelpunkt des Treffens steht die Außenpolitik der USA unter Präsident Trump. Mit Spannung wird in diesem Zusammenhang eine Unterredung zwischen dem amerikanischen Außenminister Tillerson und seinem russischen Kollegen Lawrow erwartet. Der Kreml hatte zuletzt verärgert auf eine Forderung aus dem Weißen Haus in Washington nach einer Rückgabe der Schwarzmeerhalbinsel Krim an die Ukraine reagiert. Auch der deutsche Außenminister Gabriel, der als Wirtschaftsminister für eine schrittweise Aufhebung der Sanktionen gegen Russland geworben hatte, will sich erstmals mit Lawrow treffen.